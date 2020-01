Terni, liceo classico “Tacito” eccellenza ‘Cambridge’ - Tuttoggi

Il Liceo Classico di Terni apre il 2020 con la certificazione del brillante

risultato ottenuto da oltre venti studenti del triennio. Nell’ambito degli

insegnamenti Cambridge di English as a second language e Biology, in

occasione della sessione d’esame dello scorso mese di novembre, gli

studenti del “Tacito” sono stati i primi, in ordine di tempo tra le scuole

secondarie della Provincia di Terni, a conseguire le relative certificazioni.



Si conferma la vocazione del liceo “Tacito” a integrare le materie classiche di indirizzo con i nuovi corsi proposti dall’offerta formativa che aprono agli studenti finestre su orizzonti di nuove opportunità, grazie

all’approfondimento di materie come il diritto e la lingua inglese, ormai

fondamentali per un approccio completo alla formazione e proiettato verso il mondo del lavoro. L’insegnamento del Latin è un esempio di come tradizione e innovazione possano convivere e integrarsi in una visione orientata in senso internazionale.



Grande soddisfazione per la dirigente scolastica, prof.ssa Roberta

Bambini, i docenti referenti del progetto, prof.sse Laura Crovari e Paola

Ferri, e dell’intera comunità scolastica, non solo per i risultati eccellenti

ottenuti dagli studenti, ma anche per le aspettative connesse ai due corsi

che più di recente sono stati introdotti nell’offerta formativa del Liceo

Tacito; il Giuridico internazionale e il Cambridge International. Il prossimo anno saranno invece sostenuti gli esami di Law e Biology.

Gli alunni che hanno conseguito la certificazione: Lucrezia Antonelli, Viviana Maria Baltaretu, Francesca Sara Ceccotti, Benedetta Castellani, Elena Di Domenico, Camilla Finotto, Alice Gentili, Benedetta Gerini, Ludovica Maria Iannò, Lucia Lecca, Dennis David Mari, Sofia Mari, Livia Merati, Elena Palladino, Giorgia Passariello, Sofia Raggi, Alessandra Torlini, Matteo Zelli, Maria Luce Cipiccia, Enrico Marinozzi, Francesca Scoppi.