Terni, l'area del camposcuola verso la riqualificazione | Stanziati 110mila euro - Tuttoggi

Nuovo arredo urbano, una nuova illuminazione, predisposizione di colonnine per la ricarica elettrica delle bici e cinque grandi sedute circolari

Largo Atleti Azzurri d’Italia, tra l’ingresso del campo-scuola e quello del parco Ciaurro, sarà riqualificato come punto di raccordo e di connessione tra percorsi pedonali e ciclabili e tra le principali aree verdi del centro cittadino. Lo ha stabilito stamattina la Giunta comunale che ha approvato una delibera proposta dall’assessore ai lavori pubblici Benedetta Salvati.

110mila euro di finanziamento

L’intervento viene finanziato con la somma complessiva di 110mila euro e prevede un nuovo arredo urbano, una nuova illuminazione, la predisposizione di colonnine per la ricarica elettrica delle bici e cinque grandi sedute circolari a forma di cerchi olimpici all’ingresso del Campo scuola per l’atletica leggera.

Area per sport e relax

“Abbiamo pensato di migliorare e definire la riqualificazione di un’area molto ampia che sta diventando sempre più frequentata e usata dai ternani per lo sport e per il relax. Le piste ciclabili, il verde con le nuove alberature, la valorizzazione e l’illuminazione delle antiche mura, sono interventi messi a punto da poco su aree che convergono tutte verso largo Atleti Azzurri che meritava dunque di essere sistemato per completare questo grande parco nel cuore della città, per dare un altro piccolo contributo al miglioramento della qualità della vita di tutti coloro che lo frequentano e lo frequenteranno”, dice l’assessore Salvati.

Piste cliclabili

L’asse delle piste ciclabili Est/Ovest, s’incrocia con l’asse Nord/Sud, costituito dalla pista ciclabile “Cospea – Centro Città”, proprio in corrispondenza di Largo Atleti Azzurri d’Italia, che – si legge nella delibera – “ha così assunto l’importante ruolo di primo vero nodo dello sviluppo urbano sostenibile, relativo alla mobilità ciclabile e pedonale”. “Lo spazio urbano di Largo Atleti Azzurri d’Italia, pur regolamentato e destinato all’accesso e al transito dei soli ciclisti e pedoni, allo stato attuale si presenta strutturalmente ancora con il piano asfaltato del tratto stradale dismesso di via delle Mura, oltretutto in forte stato di usura e bisognoso di adeguata azione di riqualificazione”. Per questo il piazzale sarà completamente ripavimentato e migliorato nelle dotazioni di verde.