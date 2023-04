Terni Influencer Festival, Moccia, Geopop e gli haters - Tuttoggi.info

Andrea Moccia protagonista al Terni Festival Influencer con Geopop. L'influencer si racconta a Francesco Lancia

Accoglienza strepitosa quella riservata dal pubblico del Cinema Politeama di Terni per Andrea Moccia, ideatore e direttore di Geopop intervistato da Francesco Lancia, Ciccio, altro ternano doc., nell’ambito degli appuntamenti del Terni Influencer & Creator Festival. Una lunga chiacchierata tra i due, durante la quale Andrea Moccia ha ripercorso le tappe fondamentali del suo Geopop, dagli esordi come singolo creator, che ideava i contenuti di notte per poi scriverli e filmare con i propri mezzi, fino al fortunato incontro con Ciaopeople, editore di diverse testate e progetti editoriali tra i quali The Jackal, Fanpage.it e Cookist, che ha contribuito a rendere Geopop la realtà di successo che oggi tutti conoscono.

Andrea Moccia e Geopop

Con una laurea in Geologia, un master in Georisorse e una brillante carriera internazionale nel settore geologico e geofisico, Andrea Moccia ha trasformato Geopop in un progetto di divulgazione scientifica che mira a diffondere le scienze della Terra attraverso brevi video pubblicati sulle sue pagine social che oggi contano più di 600.000 follower e decine di milioni di visualizzazioni: oltre un milione di iscritti su YouTube, 758.000 follower su Instagram, 1.4M di follower su TikTok.