Influencer e creator a Terni, arriva il Tic festival: il programma

Il Tic Festival è un evento organizzato da Umbria for the Future, associazione culturale attiva dal 2021 sul territorio umbro nel campo della promozione sociale, dell’innovazione e della sostenibilità ambientale. A sostenere con sponsorizzazioni e partnership l’iniziativa enti del calibro Umbria Cuore Verde e Enel s.p.a. uniti nell’intento di “ricolmare il territorio” avvicinando i giovani alla città e, allo stesso tempo, riabilitando l’immagine della città penalizzata negli ultimi mesi proprio da quei mezzi comunicativi che oggi vuole fare suoi.

Terni influencer e creator festival, 7 macrocategorie

Il programma divide l’evento in sette macrocategorie che andranno a toccare argomento di vario genere: dai cambiamento sociali portanti avanti sui social, all’arte in ogni sua forma (ci sarà posto per la musica ma anche presentazioni di libri e podcast), passando anche ad eventi ad hoc che coinvolgono le scuole e gli studenti con un’attenzione particolare as argomenti importanti nella società moderna: inclusione, empowerment femminile e salute mentale.

Cliccando qui è possibile scaricare il flyer con il programma integrale del Terni influencer e creator festival.

Comunicazione e Salute mentale

Il fulcro del festival è proprio quello di riconoscere il ruolo importantissimo che i social rivestino e il grande potere comunicativo di cui dispongono influencer e creators. Un potere e una capacità di raggiungere un grande pubblico di ragazzi e giovani adulti (ma non solo) e di influenzare scelte e idee.

Alla base dunque una riflessione ben spiegata dal Direttore dell’ufficio scolastico regionale: “L’idea è quella di utilizzare strumenti come i social per migliorare il sistema scolastico affiancando i sistemi tradizionali”.

Ma non si tratta solo di scuole, benché partecipino attivamente diversi plessi superiori, ma di un modo per unire la comunità e la città tutta, di creare nuova occupazione, di incentivare il turismo in tutta la provincia.

L’altro aspetto estremamente importante è quello della salute mentale. Per tutta la mattina si è sottolineato l’aiuto indispensabile offerto dall’ordine degli Psicologi dell’Umbria, che sottolineano: “Siamo convinti che ci sia la necessità di supportare le nuove tecnologie e il ‘nuovo mondo’ social, con il quale tutti inevitabilmente e costantemente ci interfacciamo, con una profonda consapevolezza dell’impatto che questi strumenti possono avere sul nostro benessere psicologico e promuovere così la salute mentale. Per noi è motivo di orgoglio ed apre alla possibilità di divenire un polo di riferimento nazionale per le tematiche di salute psicologica collegata al mondo social e alla comunicazione 2.0. Che si tratti di viaggi, di salute, di divulgazione scientifica, di personal branding, di sport o di sessualità… tutti i temi trattati dagli influencer e dai creator del TIC hanno un filo comune ed è il benessere psicologico”.

Location e Fruizione

Gli eventi si svolgeranno gratuitamente nei luoghi simbolo della città (dal Teatro Secci al Cinema Politeama, dal Caffè Letterario della Biblioteca Comunale di Terni al PalaSì, dal FAT Art Club al Bloom, includendo anche alcuni degli istituti superiori della città) e vedranno la partecipazione di circa 100 ospiti, influencer di spessore nazionale tra i quali, per citarne alcuni, Giorgione, Ruben Bondì, Grax, Carolina Benvenga, Giò Sada e, direttamente da “Mare Fuori”, Serena Codato e Francesco Panarella.

Tutti gli eventi saranno totalmente gratuiti e senza necessità di prenotazione, fatta eccezione per l’evento con i due protagonisti di Mare Fuori, previsto per domenica 16 aprile 2023 ore 17:30 al Teatro Secci, il quale sarà gratuito ma con necessità di prenotazione tramite sito.

L’impegno della Fondazione Carit

A sostenere l’evento è la Fondazione Carit, come ha spiegato il presidente Luigi Carlini: “Questa iniziativa è stata fortemente voluta dal consiglio d’amministrazione e dal consiglio direttivo della Fondazione Carit. Abbiamo lavorato molto, insieme all’associazione Umbria for the Future, per realizzare un evento unico che connoti Terni e renda la città polo di attrazione. Il festival ha valore nazionale e internazionale, e caratterizza la città in una forma innovativa e soprattutto rivolta alle giovani generazioni. E’ con questo obiettivo che la Fondazione ha deciso sin da subito di partecipare a questa iniziativa, per riuscire ancora una volta a valorizzare il territorio e la cultura locale anche tramite questo progetto”.

Per essere aggiornati in tempo reale sul programma e tutte le iniziative della manifestazione si possono visitare i canali web e social del Terni influencer e content festival.

[di Alessia Marchetti]