Mare Fuori protagonista al Terni Influencer Festival - Tuttoggi.info

Mare Fuori, i protagonisti al Terni Influencer Festival. Cucciolo e Serena Codato al Secci di Terni. Ecco come partecipare

Mancano ormai pochi giorni all’inizio della prima edizione del Terni Influencer & Creator Festival e si allunga la lista dei partecipanti che animeranno le location Ternane dal 14 al 16 Aprile. Direttamente da Mare Fuori, serie TV che sta riscuotendo un crescente successo tra il pubblico, arrivano Serena Codato (in arte Gemma Doria) e Francesco Panarella (in arte Luigi Di Meo, soprannominato Cucciolo). I due attori si inseriscono all’interno di alcune tra le tematiche sensibili che il festival intende trattare, come quello della violenza sulle donne e della lotta contro ogni forma di discriminazione, anche sotto la sfera dell’orientamento sessuale. Nella serie TV, infatti, Gemma è vittima di violenze fisiche e psicologiche da parte del suo partner, mentre Cucciolo è segretamente omosessuale.

Mare Fuori protagonista a Terni

La partecipazione al meet&greet con i protagonisti di Mare Fuori, prevista per Domenica 16 Aprile, ore 17.30, al Teatro Secci, sarà totalmente gratuita (come il resto degli eventi del Festival), ma con prenotazione obbligatoria tramite il seguente sito: https://www.wobindaproduzioni.com/mare-fuori-tappe-del-tour/ dalle ore 15.00 del giorno martedì 11 aprile. Un ringraziamento speciale va a chi ha creduto sin dall’inizio nel progetto e reso possibile questa prima edizione, ovvero la Fondazione Cassa di Risparmio di Terni e Narni. Grazie anche al patrocinio e supporto del Comune di Terni, della Regione Umbria, della Provincia di Terni, dell’Ufficio Scolastico Regionale per l’Umbria e dell’Ordine degli Psicologi della Regione Umbria. Main Sponsor dell’evento sarà Enel.