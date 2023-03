Il “Terni Influencer e Creator Festival” è ormai alle porte: la prima edizione coinvolgerà 100 ospiti

Alcuni ospiti

Il progetto nasce dall’associazione culturale Umbria for the Future, che per il TIC Festival è riuscita ad attrarre volontari da tutta Italia. La prima edizione coinvolgerà circa 100 ospiti suddivisi in 50 attività, che saranno svelati nelle prossime settimane. Tra questi interverranno al festival: Don Roberto Fiscer, giovane sacerdote, con un passato da dj, che utilizza le piattaforme social con l’obiettivo di avvicinare la Chiesa ai giovani; Davide Grasselli, in arte Grax, amatissimo dal giovane pubblico dei videogiocatori; Ruben Bondì, il celebre cuoco dei balconi romani; Vincenzo Schettini, professore di fisica e autore del libro “La Fisica che ci piace”; Carolina Benvenga, attrice, conduttrice televisiva e cantautrice, nonché celebre volto di Rai Yoyo.