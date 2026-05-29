 Energia, Di Sciascio "La Regione Puglia farà la sua parte" - Tuttoggi.info
Centro Commerciale Torna ai Servizi

Energia, Di Sciascio “La Regione Puglia farà la sua parte”

ItalPress

Energia, Di Sciascio “La Regione Puglia farà la sua parte”

Ven, 29/05/2026 - 18:03

Condividi su:


LECCE (ITALPRESS) – “La Puglia è già un importante riferimento per l’energia per il Paese, svolgiamo un ruolo determinato dalla geografia importante, siamo in questo momento esportatori di energia. Cerchiamo di fare la nostra parte, ma è importante anche un tema di accettazione perché la nostra Regione ha una ricchezza di paesaggio, il 13% del PIL è fatto di turismo; c’è un tema di vantaggio per le famiglie e per le imprese, siamo esportatori di energia e va tenuto presente che c’è ancora un prezzo unico che non dà nessun beneficio alle nostre famiglie. La Regione Puglia ha fatto e farà la sua parte anche in termine di raggiungimenti del target che ci sono stati posti dal Ministero, sapendo bene che non dobbiamo solo pagare pegno, è importante valorizzare anche i territori”. Così Eugenio Di Sciascio, Assessore allo Sviluppo Economico e al Lavoro della Regione Puglia, in occasione del Festival dell’Energia in corso a Lecce.
xb1/fsc/gtr

Condividi su:

ACCEDI ALLA COMMUNITY
Leggi le Notizie senza pubblicitàABBONATI
Scopri le Opportunità riservate alla Community

L'associazione culturale TuttOggi è stata premiata con un importo di 25.000 euro dal Fondo a Supporto del Giornalismo Europeo - COVID-19, durante la crisi pandemica, a sostegno della realizzazione del progetto TO_3COMM

"Innovare
è inventare il domani
con quello che abbiamo oggi"
Lascia i tuoi dati per essere tra i primi ad avere accesso alla Nuova Versione più Facile da Leggere con Vantaggi e Opportunità esclusivi!


    trueCliccando sul pulsante dichiaro implicitamente di avere un’età non inferiore ai 16 anni, nonché di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali come reperibile alla pagina Policy Privacy di questo sito.

    "Innovare
    è inventare il domani
    con quello che abbiamo oggi"
    Grazie per il tuo interesse.
    A breve ti invieremo una mail con maggiori informazioni per avere accesso alla nuova versione più facile da leggere con vantaggi e opportunità esclusivi!