Terni, incidente moto contro auto | Motociclista in Rianimazione - Tuttoggi.info

Incidente moto contro auto lungo la Valnerina: grave motociclista che ha riportato politraumi alla testa e al torace

Un tragico incidente tra una moto e un’auto si è verificato nella giornata di ieri, 28 settembre, lungo la SS 209 Valnerina, nei pressi di Cervara. Nello schianto tra i due mezzi, il motociclista, 45. M.G. e residente a Terni, ha riportato delle serie conseguenze ed è attualmente ricoverato al Santa Maria di Terni nel reparto di Rianimazione con riserva di prognosi: a preoccupare sono soprattutto i politraumi alla testa e al torace.

Incidente moto contro auto in Valnerina

Secondo quanto è stato possibile apprendere, il motociclista stava viaggiando in direzione Cascata delle Marmore, quando è stato centrato in pieno da un’auto che si stava immettendo sulla carreggiata per inversione di marcia verso Terni. Lo schianto è stato particolarmente violento e il motociclista è stato disarcionato dalla moto, cadendo rovinosamente a terra. Dietro di lui c’era anche la compagna, anche lei in moto, che ha dato subito l’allarme ai soccorsi. Giunti prontamente sul posto, i sanitari del 118 hanno trasferito in codice rosso il paziente al Pronto Soccorso del Santa Maria per le cure del caso. I rilievi e le indagini sul sinistro sono affidate alla Polizia Locale.