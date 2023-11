Terni, inaugurato il nuovo Provveditorato agli studi - Tuttoggi.info

A Palazzo Bazzani è stato inaugurato il nuovo ufficio del Provveditorato agli studi di Terni "Grande risultato"

E’ stata inaugurata stamattina, 6 novembre, la nuova sede del Provveditorato agli studi di Terni a Palazzo Bazzani. Grazie alla sinergia tra Provincia, Ufficio scolastico regionale e Regione dell’Umbria, gli uffici scolastici ternani hanno una nuova casa, più moderna, sicura, anche per i dipendenti, e più facilmente accessibile. Il taglio del nastro è stato dato dalla Presidente della Provincia Laura Pernazza, dall’assessore regionale alla scuola Paola Agabiti e dal direttore dell’Ufficio scolastico regionale Sergio Repetto, alla presenza del Prefetto Giovanni Bruno, di tutte le più importanti autorità civili e militari, dei Sindaci del territorio, delle direzioni scolastiche, dei sindacati e di numerosi docenti. La nuova sede è stata ricavata in un’ala di Palazzo Bazzani non più utilizzata dalla Provincia ed il cui ingresso separato si trova in Via Saffi, 4.

Terni, ecco il nuovo Provveditorato

“Quello di oggi è un grande risultato, frutto di una profonda collaborazione tra Provincia, Regione e Ufficio scolastico e che ha registrato un pieno apprezzamento da parte delle direzioni scolastiche e di tutto il mondo della scuola”, ha dichiarato la Presidente Pernazza. “I nuovi uffici – ha aggiunto – trovano sede in una parte di Palazzo Bazzani che la Provincia dopo la riforma Delrio non era più in grado di utilizzare per via della diminuzione di personale e funzioni. È una soluzione molto importante che – ha concluso – va a favore delle scuole e delle famiglie perché è una sede più moderna, più sicura e più facilmente fruibile”.

“Importante segnale di collaborazione tra istituzioni”

“La Regione ha condiviso e sostenuto pienamente questa operazione perché crede fermamente che, nel quadro delle politiche scolastiche regionali, la nuova sede del Provveditorato di Terni sia un importante segnale di collaborazione fra le istituzioni”, ha detto l’assessore regionale Agabiti. “Una collaborazione – ha aggiunto – Un grazie alla Provincia e alla Presidente Pernazza lo ha rivolto il Direttore Repetto che ha sottolineato la qualità dell’intervento e i tempi brevi per la realizzazione della nuova sede “bella – ha sottolineato – ricavata in un palazzo storico e improntata a modernità ed efficienza”. Dopo il taglio del nastro si è svolta una visita nei nuovi uffici e di seguito una breve conferenza in sala del Consiglio provinciale dove sono stati spiegati i motivi e gli obiettivi della nuova sede.