Terni, inaugurata una Casa dell’acqua in largo Atleti azzurri

L’apparato è dotato di un gruppo filtrante composto da una lampada a raggi UV e da filtri a carboni attivi.

E’ stata attivata, a Terni, il 4 agosto scorso, la Casa dell’Acqua di largo Atleti azzurri di Italia.

Si tratta di una struttura a servizio dei residenti della zona e dei tanti ternani che in quest’area praticano sport. Alla cerimonia di inaugurazione l’assessore all’Ambiente del Comune di Terni, Mascia Aniello, l’ad di ASM Terni S.p.A., Tiziana Buonfiglio, il presidente Mirko Menecali, e il presidente della Sii, Carlo Orsini.

Dieci i distributori di acqua già attivati in tutto il territorio provinciale. Ogni casa dell’acqua eroga in media 120 mila litri, alimenta 80 mila bottiglie da un litro e mezzo, con benefici ambientali di 3.200 kg di Pet, 6.400 kg di petrolio, 7.360 kg Co2. Una famiglia che utilizza questo tipo di acqua, rispetto a quelle imbottigliate, può risparmiare fino a 600 euro ogni anno.

Casa dell’Acqua di largo Atleti azzurri d Italia

La gestione della Casa dell’Acqua attivata è stata affidata ad ASM, che gestisce quasi tutte le fontanelle del territorio provinciale e ha sviluppato un protocollo ormai consolidato per la manutenzione e per le analisi microbatteriologiche e chimiche, avvalendosi del supporto del Servizio idrico integrato. Per gli interventi di manutenzione, pulizia e sanificazione è previsto l’ impiego di personale qualificato in base alla normativa HACCP, mentre le analisi verranno effettuate, sia in adduzione che in erogazione, da parte di un laboratorio chimico certificato, con frequenza stabilita dalla ASL. ASM curerà anche il servizio di front office per la segnalazione di guasti e malfunzionamenti.

L’apparato è dotato di un gruppo filtrante composto da una lampada a raggi UV e da filtri a carboni attivi in grado di fornire una riduzione ottimale del cloro, dei sapori e degli odori. È inoltre presente un’unità refrigerante per l’erogazione di acqua fresca, sia liscia che frizzante. Per agevolare gli utenti, la gettoniera consente l’utilizzo di monete o di chiavette direttamente ricaricabili nella macchina stessa.