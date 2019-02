Terni, in Provincia finisce in parità: gli eletti

Si chiude con un pareggio, che sa di parziale rivincita per il centrosinistra, il voto per il rinnovo del Consiglio provinciale di Terni. La listadi centrodestra ‘Provincia libera’ raccoglie il 52% dei voti, ma ottiene 5 eletti come il centrosinistra, che però in Aula potrà contare su un voto in più, quello del presidente Giampiero Lattanzi.

Questo il nuovo Consiglio provinciale di Terni.

Centrosinistra: Daniele Longaroni (Castel Viscardo), Valdimiro Orsini (Terni), Claudia Dionisi (Amelia), Federico Novelli (Narni), Sandro Spacasassi (Calvi).

Centrodestra: Sergio Armillei (Terni); Leonardo Pimpinelli (Amelia), Monia Santini (Terni), Gianni Daniele (Narni), Orlando Masselli (Terni).

L’affluenza è stata del 69,3% (285 aventi diritto su un totale di 411).

Soddisfatto il segretario provinciale del Pd, Paolo Silveri: “Ci muovevamo in un ambiente ‘ostile’ eppure i risultati ci hanno dato ragione”. Mugugni nel centrodestra, che deve registrare il primo stop dopo un’avanzata che sembrava inarrestabile. Qualcosa, nella coalizione, non sta funzionando.

