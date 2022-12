Terni, in meno di un mese donati 25.000 euro per le cure di Flavia - Tuttoggi

25.000 euro in meno di un mese per le cure di Flavia: "Un ringraziamento speciale a tutti i ternani che ancora una volta stanno dimostrando di avere un grande cuore”.

Grande solidarietà per il progetto “Sosteniamo Flavia, insieme si vince!”: in meno di un mese l’associazione SosteniAmo Terni ha ricevuto donazioni per oltre 25.000 euro, grazie alle diverse iniziative.

Il progetto è nato per sostenere le cure sperimentali che deve affrontare la famiglia della bimba ternana affetta da una malattia genetica.