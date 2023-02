Terni in lutto per la morte di Claudio Radini | Lunedì il funerale - Tuttoggi

Morte Claudio Radini, Terni e lo sport piangono lo storico dirigente della Grs Papigno "Amico leale e sincero"

“L’Asd Grs Terni Papigno comunica la prematura scomparsa del proprio vicepresidente Claudio Radini. Dopo una lunga malattia, contro cui ha lottato con la sua consueta determinazione Claudio si è spento ad appena 52 anni” – è il messaggio di cordoglio della Asd Grs Papigno per la morte di Claudio Radini, vicepresidente della società sportiva ternana e uomo di sport molto conosciuto e apprezzato in città per le sue qualità umane. Il funerale verrà celebrato lunedì 6 febbraio, alle ore 10, nella basilica di San Valentino.

Claudio, amico leale e sincero

“Da calciatore aveva iniziato nelle giovanili della Gianfardoni – si legge in una nota della Grs Papigno – società nella quale è rientrato come dirigente dopo la costituzione della Grs Terni. In questa veste aveva preso il testimone dal padre Roberto. La lealtà, il carattere schietto e gioviale lo contraddistinguevano nei rapporti con gli altri, tanto da consentirgli di intrecciare rapporti d’amicizia veramente autentici all’interno della Grs Terni ma anche con gli interlocutori delle altre società sportive con cui ha avuto modo di interagire sempre, con il massimo spirito di collaborazione. Alla sua famiglia le più sentite condoglianze da tutti i componenti della Grs Terni Papigno che perdono un punto di riferimento ed un sincero amico”.