Terni, in consiglio comunale due nuovi membri: lunedì la surroga - Tuttoggi

Tra i punti all’ordine del giorno c’è poi la ratifica della integrazione al piano del fabbisogno del personale 2022-2024, vriazione d’urgenza al bilancio di previsione finanziario 2022/2024; Por Fesr 2014-2020 ammissione al finanziamento del progetto comunale per la realizzazione del servizio per l’accesso agli atti degli archivi digitalizzati delle pratiche edilizie; efficienza energetica, variazione al bilancio di previsione finanziario 2022-2024 relative agli interventi finanziati dal Pnrr; alienazione di area comunale sita in via Italo Ferri, Terni, da adibirsi a sagrato dell’adiacente Parrocchia di San Matteo Apostolo ed Evangelista.

“Ho proceduto in queste ore – dichiara il presidente del consiglio comunale Francesco Maria Ferranti – alla integrazione dell’ordine del giorno per consentire l’ingresso nella assemblea di Palazzo Spada di entrambi i consiglieri e ridare piena agibilità al nostro consenso civico. Le procedure di verfica delle incompatibilità si sono concluse in maniera positiva, auguro ai nuovi arrivati un proficuo lavoro”.