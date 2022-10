Terni, Valeria D'Acunzo lascia Lega e consiglio comunale - Tuttoggi

“Quest’oggi – ha detto la stessa ormai ex leghista in una nota – ho rassegnato le dimissioni da consigliere comunale. Una decisione sicuramente sofferta ma che rispecchia il mio modo di interpretare la politica, trasparente e corretto al sostegno della città e a supporto della nostra Amministrazione comunale. Sono amareggiata perché, purtroppo, in questi ultimi mesi si sono verificate più occasioni in cui è venuto meno il rapporto di fiducia nei confronti del partito locale, come non ultimo ieri (giovedì, ndr), esprimendo a nome di un intero gruppo tesi che non rispecchiano il mio pensiero. Per questo oggi, comunicandolo al sindaco e al presidente del consiglio, ho deciso di dimettermi.

Avevo riposto tante speranze nella Lega di Terni, – conclude Valeria D’Acunzo – ma ad oggi mi lasciano molto perplessa le modalità con cui si sostiene a giorni alterni il nostro sindaco e la nostra giunta, generando sgomento anche tra i nostri stessi elettori. Per questo ho deciso di terminare qui la mia esperienza elettiva e di iscritta alla Lega, di certo non finisce il mio sostegno a Leonardo Latini e alla giunta che sono certa saprà sempre più e al meglio rispondere ai bisogni di noi cittadini come ha fatto in questi anni”.