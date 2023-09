Terni, grande festa per i 100 anni dell’Associazione Nazionale Carabinieri - Tuttoggi.info

Si è svolto nella giornata di sabato 23 settembre il raduno per i 100 anni dalla costituzione della sezione dell’Associazione Nazionale Carabinieri di Terni intitolata in onore alla medaglia d’oro “Brig. Giuseppe Ugolini”.

L’Associazione, molto attiva nel capoluogo con iniziative di promozione sociale e culturale, partecipa attivamente alle manifestazioni legate alle ricorrenze storiche di interesse sia locale che nazionale. Nella magnifica cattedrale di Terni, officiata dal Vescovo di Terni- Narni- Amelia Francesco Soddu si è svolta una Santa Messa, alla presenza di numerose autorità civili e militari.

Nella circostanza, al termine della funzione religiosa, sono stati consegnati dei riconoscimenti ai seguenti militari dell’Arma Territoriale e Forestale, distintisi in attività di servizio e di solidarietà al cittadino: App. Sc. Q.S. Andrea Calzola e Car. Sc. Ugo Ascione della Compagnia di Terni; Mar. Ca. Giorgio Gubiotti, App. Sc. Q.S. Sergio Bellachioma e App. Sc. Massimiliano Giusti del Gruppo Carabinieri Forestali di Terni.

Nel pomeriggio al Teatro Secci, il concerto della banda dell’Arma dei Carabinieri. Composta da un maestro direttore, un maestro vice direttore, 102 musicisti (tutti laureati nei vari conservatori italiani e selezionati attraverso concorsi pubblici). La Banda è conosciuta e amata in tutto il mondo per la qualità indiscutibile delle sue esecuzioni, nonché per il fascino suscitato dalle splendide uniformi. Dal 2000 ne è Direttore il maestro Massimo Martinelli. Il repertorio della Banda, che non conosce confini, spazia dalle tradizionali marce militari alle pagine d’opera, dal sinfonico classico fino a composizioni contemporanee e alla canzone. La realizzazione dell’intero evento è stato possibile anche grazie al contributo della Fondazione Carit e alla collaborazione speciale di due soci ANC Sig.ra Chiara Sofferenti e Dott. Valentino Conti.