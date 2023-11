Terni già pronta al Natale, accese luminarie e stella di Miranda | Video - Tuttoggi.info

La Stella di Miranda è stata accesa dopo l’arrivo in Largo Frankl della staffetta della Amatori Podistica

La città di Terni è già pronta al Natale: sono state accese domenica 12 novembre le luminarie per le vie del centro e la stella di Miranda. Un clima di festa quello che si è respirato per l’occasione, con tanti curiosi ad assistere all’accensione delle luci natalizie. Ed anche un “gemellaggio” con Greccio, con una iniziativa che ha coinvolto pure la Diocesi di Terni – Narni – Amelia.

Quest’anno, dunque, per volontà dell’amministrazione comunale – qui il video di Alternativa Popolare che immortala lo spettacolo delle luminarie -, le iniziative per le festività sono iniziate in anticipo. E dureranno, come di consueto, fino al 14 febbraio, festa di San Valentino. Ben 3 mesi, dunque.

L’avvio ufficiale è avvenuto, appunto, con la tradizionale accensione della stella di Miranda, quest’anno inserita nell’evento “Sotto la stessa Stella – La Cometa di Miranda per il primo Presepe di Greccio (1223-2023)“. Un appuntamento promosso in occasione anche dell’ottavo centenario del primo presepe realizzato da San Francesco d’Assisi nel piccolo borgo reatino. Tutti “Sotto la stessa stella” simbolo di luce, di pace, di speranza e di amore, che ha visto la proiezione, nell’ambito del Terni film festival Popoli e religioni del film “La Stella di Greccio” di Arnaldo Casali, prodotto da padre Angelo Gatto, con frate Alessandro Brustenghi, e dedicato proprio alla prima rappresentazione della natività del poverello di Assisia Greccio nel 1223.

Alla cerimonia, che ha avuto inizio da piazza San Francesco a Terni da dove è partito il corteo storico di Assisi e di Orvieto attraversando il centro cittadino, sono intervenuti i sindaci di Assisi Stefania Proietti e di Greccio Emiliano Fabi, l’assessore al turismo del Comune di Terni Michela Bordoni, il vescovo Francesco Soddu e il provinciale dei frati minori dell’Umbria padre Francesco Piloni. La Stella di Miranda è stata accesa dopo l’arrivo in Largo Frankl della staffetta della Amatori Podistica.