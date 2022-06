Terni Festival, intesa Comune-Unipg per la promozione dell'università - Tuttoggi

Terni Festival, siglato protocollo di intesa Comune-Università con il supporto dell'associazione Terni Città Universitaria

Nella giornata di oggi, martedì 28 giugno, nella sala consiliare di Palazzo Spada è stato sottoscritto il protocollo d’intesa tra il Comune di Terni, l’Università degli Studi di Perugia e l’associazione culturale per Terni Città Universitaria per l’organizzazione del Terni Festival.

Alla firma del protocollo erano presenti il sindaco Leonardo Latini, il magnifico rettore dell’Università degli Studi di Perugia Maurizio Oliviero e per l’associazione il Presidente Ciano Ricci Feliziani.

“La firma del protocollo è funzionale e propedeutica all’organizzazione dell’evento Terni Festival, finalizzato a rendere Terni sempre di più una città universitaria – ha sottolineato l’assessore comunale all’università Cinzia Fabrizi – con appuntamenti realizzati grazie al supporto del territorio e che coinvolgeranno in maniera prioritaria gli studenti e le loro famiglie. Il valore e le potenzialità di questo progetto hanno trovato conferma nel finanziamento che la Fondazione CARIT ha messo a disposizione del Comune”.

Terni Festival, il protocollo di intesa

Secondo quanto si legge nel protocollo di intesa il Terni Festival sarà uno strumento per rafforzare la collaborazione tra le parti sulla diffusione dei temi della didattica, dell’innovazione della ricerca e, più in generale, sul ruolo dell’università. Gli obiettivi sono quelli di creare un ambiente culturale tale da favorire lo sviluppo del territorio, specialmente di Terni, insieme all’università; verranno organizzate ininiziative volte a far conoscere l’offerta formativa universitaria e come essa è collegata al mondo imprenditoriale e della scuola. Un altro obiettivo è la promozione della cultura tecnica superiore di concerto tra università, scuola e impresa, per formare i giovani da inserire nel mondo del lavoro, con il coinvolgimento di associazioni culturali e istituzioni.