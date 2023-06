Terni, falcia pedone, scappa e poi si costituisce a Rieti | Uomo in prognosi riservata - Tuttoggi.info

Terni, uomo falciato da auto mentre fa jogging in prognosi riservata. Uomo di Rieti denunciato per omissione di soccorso

Nella mattina di ieri, lungo via dei Confini, un 62enne originario di Rieti, alla guida di un’Audi ha falciato un uomo che stava facendo jogging nei pressi della sua abitazione. Il 54enne, originario di Napoli, ma residente a Terni, è stato investito in pieno ed è stato scaraventato rovinosamente a terra. Subito dopo l’impatto, l’uomo alla guida dell’Audi si è dato alla fuga, senza fermarsi a prestare soccorso. Le condizioni del 54enne, sono sembrate da subito molto serie e, alcune persone che hanno assistito la scena hanno subito chiamato i soccorsi. Un equipaggio del 118 è arrivato sul posto e, dopo aver prestato le prime cure in loco al ferito, lo ha trasferito in codice rosso all’ospedale Santa Maria di Terni.

Ferito in prognosi riservata

Una volta arrivato all’ospedale il ferito è stato preso in cura dal personale medico del Santa Maria ed è stato sottoposto a vari interventi per stabilizzare le sue condizioni che rimangono comunque gravi. Attualmente si trova ricoverato in Rianimazione, con riserva di prognosi.

Uomo in fuga, poi si costituisce

Il conducente dell’Audi, dopo essersi dato alla fuga, ha invece realizzato che la sua condotta non era stata adeguata alle circostanze, pertanto ha deciso, una volta rientrato a Rieti, di presentarsi alla locale Questura per denunciare l’accaduto, mentre a Terni gli agenti della Polizia Locale, intervenuti sul luogo dell’incidente, avevano iniziato una vera e propria caccia all’uomo. Del fatto è stata ovviamente informata l’autorità giudiziaria che sta svolgendo le indagini del caso. Il 64enne è stato intanto denunciato per omissione di soccorso.