Terni, ecco il piano disinfestazione e anti zanzare - Tuttoggi.info

Disinfestazione e trattamenti anti zanzare del Comune di Terni, ecco il piano nel dettaglio. Ci sono anche ovitrappole

Le continue piogge e l’innalzamento in corso delle temperature lasciano prevedere un incremento del numero delle zanzare per la stagione estiva. “A questo fenomeno – dice l’assessore all’ambiente e all’igiene pubblica Mascia Aniello – il Comune di Terni farà fronte con una pluralità di misure e attraverso sistematici controlli. L’obiettivo è quello di mantenere adeguati livelli di salubrità e igiene del territorio, eseguendo interventi programmati e a chiamata di disinfestazione, per contenere la proliferazione di insetti infestanti”.

In particolare, relativamente allo stato di attuazione del piano per la disinfestazione delle zanzare nelle vie pubbliche l’amministrazione comunale comunica che il trattamento antilarvale, effettuato con cadenza mensile nelle vie cittadine, è già iniziato dalla fine di aprile 2023 e al momento si sta concludendo il secondo ciclo; il monitoraggio della zanzara tigre, con il posizionamento delle ovitrappole nei 14 punti di campionamento individuati dall’Istituto zooprofilattico che, dalle linee guida, ha una cadenza da 7 a 14 giorni, sta andando avanti con una cadenza di 10 giorni.

Disinfestazione parco Ciaurro

Per quanto riguarda il parco Ciaurro, è stata incaricata un’impresa per un intervento specifico di disinfestazione zanzare presso i vasconi presenti che rappresentano il focolaio principale.

Più in generale i servizi vengono eseguiti nel rispetto della Circolare congiunta MISAN/ANCI del 22/08/2016 e del “Piano di prevenzione regionale per l’Umbria per la sorveglianza ed il controllo della zanzara tigre (Aedes albopictus)“.

Piano contro zanzare

Il Piano comprende interventi di disinfestazione programmata; interventi di disinfestazione contro le zanzare: antilarvali nei centri abitati nei siti di potenziale sviluppo delle zanzare in forma larvale (Culex pipiens e Aedes Albopictus) mediante utilizzo di compresse in caditoie e pozzetti stradali; antilarvali con nebulizzatore lungo i corsi d’acqua in prossimità dei centri abitati; adulticidi prioritariamente nelle aree a verde pubblico e nei siti sensibili, nei casi di rilevante infestazione o epidemie, nelle aree prossime al verde privato ed in aree a elevata densità abitativa.

Il Piano riguarda anche le attività di monitoraggio entomologico di Aedes albopictus (zanzara tigre); le attività di installazione, controllo e manutenzione di ovitrappole per il monitoraggio della zanzara tigre secondo le disposizioni del Piano Nazionale Arbovirosi 2020-2025; le attività a seguito di segnalazione; interventi a chiamata a seguito di particolari e specifiche necessità da parte dei cittadini.



Nel sito web del Comune di Terni è pubblicato e scaricabile un vademecum, la “Carta della Prevenzione”, con l’illustrazione delle misure da adottare contro la zanzara tigre a questo link:

https://www.comune.terni.it/system/files/raccomandazioni-profilassi.pdf