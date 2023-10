Terni, è già di tempo di pensare a Natale e San Valentino - Tuttoggi.info

Terni, fervono i preparativi per il Natale e San Valentino: tornano le luminarie, il videomapping e il villaggio di Banno Natale

La Giunta Bandecchi ha intenzione di realizzare un ambizioso programma per le prossime festività natalizie e valentiniane. Al riguardo la Giunta Comunale, con propria deliberazione n.101 del 15/09/2023, ha già approvato nella sua fase preliminare apposito progetto che sarà successivamente integrato e

calendarizzato. Il progetto prevede la realizzazione di un evento diffuso che si articolerà in

molteplici iniziative, che avranno luogo dal 12 novembre 2023 al 28 febbraio Si andrà ad ampliare la durata dell’evento rispetto alle edizioni precedenti, caratterizzando la città attraverso un ambiente natalizio dal 12 novembre 2023 al 6 gennaio 2024 e un ambiente romantico in onore di San Valentino. Gli eventi saranno “Il natale di San Valentino” e l’amore diffuso da Natale a San Valentino” 2023/2024

Natale e San Valentino, l’amore diffuso

Il Leitmotiv di questa edizione è, quindi l’amore diffuso e condiviso che si esprime attraverso i valori e i colori fondanti il territorio e l’identità ternana e si declina con le varie manifestazione e attività che si intendono realizzare; le scenografie e gli eventi in argomento si dislocheranno non solo in centro, ma anche nei quartieri, nei Borghi e nelle antiche municipalità della città. Durante la stagione turistico invernale è prevista l’installazione di luminarie dapprima natalizie e successivamente “romantiche valentiniane”. Durante il periodo natalizio verranno organizzate numerose iniziative, come il

Villaggio di Babbo Natale, per i più piccoli o anche i mercatini tematici dedicati alla vendita di dolciumi, fiori e idee regalo, con le caratteristiche casette di legno decorate in stile natalizio e dislocate in vari punti della città.

San Valentino

Il periodo di San Valentino, si caratterizzerà per l’iniziativa “Adotta una luce”, con la quale il pubblico interessato potrà fornire il proprio contributo all’abbellimento della città acquisendo la possibilità di elaborare una dedica d’amore originale che sarà veicolata attraverso i canali social e videoproiezioni su luoghi di interesse turistico. Una giuria tecnica e una giuria social decreteranno le frasi più belle per il 2024; Le frasi vincitrici verranno proiettate su videomapping installati per l’occasione in luoghi di interesse turistico e immortalate in una targa celebrativa; La sfida che si vuole vincere è quella di creare eventi di inclusione e diffusione del comune sentire, che possa essere il volano turistico per un’approfondita conoscenza della città di Terni e delle sue municipalità.