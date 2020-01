Terni, donne 'moleste' | Una arrestata e due denunciate - Tuttoggi

Arrestata italiana per aggravamento misura cautelare dalla Polizia di Stato – Nonostante fosse sottoposta alla misura dell’obbligo di dimora, aveva violato la disposizione varie volte, lasciando la sua abitazione anche per commettere dei furti. Ternana, appena ventenne, ma con numerosi precedenti penali per reati contro il patrimonio, è stata arrestata ieri dalla Squadra Mobile su ordine del Giudice del Tribunale di Terni, che ha disposto per lei l’aggravamento della misura cautelare con gli arresti domiciliari.

Denunciata residente di un palazzo del centro per gettito pericoloso di cose – Infastidita dai rumori dei clienti di una pizzeria del centro, una donna ha lanciato un bicchiere dalla finestra contro gli avventori; si tratta di una cittadina rumena di 52 anni, che è stata identificata dalla Polizia di Stato intervenuta su segnalazione dei testimoni, che non hanno riportato ferite. La donna è stata denunciata per gettito pericoloso di cose.

Ubriaca, resiste al controllo della Polizia di Stato: denunciata – Un’italiana di origini marocchine, di 48 anni, già nota alle Forze dell’Ordine per vari reati, tra cui spaccio, violenze e minacce, è stata denunciata ieri dalla Polizia di Stato per resistenza a Pubblico Ufficiale. La chiamata al 113 era stata fatta dai vicini per una lite domestica in corso e quando gli agenti sono arrivati hanno trovato la donna, completamente ubriaca, che litigava con l’ex-partner. I poliziotti hanno cercato di calmarla, ma lei ha continuato ad inveire anche contro di loro, rifiutandosi di farsi identificare e reagendo con violenza al controllo.