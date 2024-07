Terni, donna nuda in strada e uomo dentro la fontana - Tuttoggi.info

Terni, donna nuda verso via Lungonera. Passa la Municipale, ma la ignora. Uomo a piedi nudi dentro la fontana di piazza Tacito



Due episodi nella giornata di oggi, 4 luglio, che hanno contraddistinto Terni nella sua veste più indecorosa. Iniziando dal pomeriggio, in via Lungonera, un donna è stata filmata completamente nuda, mentre percorreva la via. La cosa buffa è che, nel video, si vede anche il passaggio di una pattuglia della Polizia Municipale che non si accorge della scena e passa dritta.

In serata, invece, un uomo è stato immortalato proprio dentro la fontana di piazza Tacito: chissà se il sindaco Stefano Bandecchi è stato informato del fatto. Un anno fa, dopo aver visto un uomo con i piedi nella fontana dello Zodiaco, aveva invocato i cecchini per risolvere la questione. Tra l’altro la fontana era anche piena di rifiuti. Stranezze estive di Terni, sempre meno somigliante a Dubai.