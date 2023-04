Terni, diventa l'incubo dell'ex compagna | Uomo arrestato - Tuttoggi.info

Incubo anche in pizzeria, uomo arrestato dopo aver minacciato l'ex compagna che era a cena con degli amici. Applicato Codice Rosso

Nella tarda serata di domenica 26 marzo c’è stata una rissa tra una decina di persone all’esterno di una pizzeria del centro. La Polizia di Stato di Terni, intervenuta immediatamente con il personale della Squadra Volante, ha accertato accertato che in realtà non vi era stata una rissa, ma che i clienti seduti ad un tavolo erano dovuti intervenire in difesa di una loro amica perché il suo ex compagno aveva fatto più irruzioni nel locale per minacciarla.

Uomo diventa l’incubo dell’ex

All’arrivo della Squadra Volante l’uomo si era allontanato e la vittima aveva riferito di subire da qualche mese, da quando aveva deciso di interrompere definitivamente la relazione, condotte persecutorie dall’ex compagno il quale, con continue minacce, messaggi, appostamenti e pedinamenti, la faceva vivere costantemente in uno stato di ansia e di paura, impedendole il normale svolgimento della vita quotidiana.