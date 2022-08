Terni, concluso il campo estivo per i bambini ucraini - Tuttoggi

Si tratta di una delle tante attività estive, completamente gratuite per le famiglie, che si sono svolte in tutta la provincia di Terni grazie al progetto New Generation Community, coordinato dal Cesvol Umbria, sede di Terni, e sostenuto da impresa sociale Con I Bambini nell’ambito del fondo per il contrasto alla povertà educativa dei minori.

“Ci è sembrato doveroso, in seguito agli ultimi avvenimenti internazionali, concentrarci sui bambini ucraini arrivati a Terni – ha spiegato Manuel Cocalon, presidente di Nuovi Orizzonti – Da mesi facciamo il possibile per aiutare le famiglie ucraine, soprattutto per stare accanto ai più piccoli, perché non debbano sentire il peso del conflitto in corso”.

Non si tratterà però di un’attività isolata e sporadica, è lo stesso Cocalon infatti ad anticipare come, insieme alle famiglie e alla Comunità Ucraina di Terni, si stia già pensando a come affrontare l’inizio dell’anno scolastico e il periodo invernale.

A salutare i bambini e a ringraziare i volontari, il giorno della chiusura del campus, è arrivato l’assessore alle politiche sociali del Comune di Terni Cristiano Ceccotti.

[di Alessia Marchetti]

(nella foto i volontari di Nuovi Orizzonti)