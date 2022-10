Terni col cuore per Rebecca, maglie delle Ternana all'asta - Tuttoggi

Il sogno di Rebecca, maglie della Ternana all'asta per sostenere il 'sogno'. Ecco come partecipare all'asta delle maglie

La Ternana Calcio e Terni Col Cuore scendono ancora in campo per sostenere “Il sogno di Rebecca”. Le maglie, 62 in tutto, che i rossoverdi indosseranno in occasione della gara Ternana-Genoa, in programma il 22 ottobre al Liberati, saranno infatti messe all’asta sulla nostra pagina Facebook ufficiale (Ternana Calcio) a partire dalle ore 10.00 di venerdì 14 ottobre e fino alle ore 22.00 di sabato 22 ottobre.

Terni col cuore per Rebecca

L’intera cifra raccolta sarà devoluta da Terni Col Cuore a Rebecca ed alla sua famiglia come contributo alle spese per l’intervento chirurgico negli Stati Uniti programmato nei primi giorni di novembre. Siamo certi che ancora una volta i tifosi rossoverdi saranno al nostro fianco per realizzare….Il Sogno di Rebecca!