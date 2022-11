Terni celebra il 4 novembre, giorno dell'Unità Nazionale e delle Forze Armate - Tuttoggi

4 novembre, il programma delle celebrazioni a Terni per il giorno dell'Unità Nazionale e delle Forze Armate

Terni si prepara a celebrare il 4 novembre, Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate. Il programma prevede l’inizio delle celebrazioni a Piazza Briccialdi – Monumento ai Caduti, alle ore 10.00, co alzabandiera e deposizione delle corone d’alloro. Alle ore 11.00, a Piazza Cornelio Tacito

è previsto il passaggio in rassegna del Picchetto, delle rappresentanze, dei Labari e dei Gonfaloni con

alzabandiera, lettura della preghiera per la Patria, lettura dei messaggi del Presidente della Repubblica e del Ministro della Difesa. Infine saranno conferite le “Onorificenze Al Merito della Repubblica Italiana”

A Corso Tacito, dalle 9.30 alle 13.00, sarà allestita la mostra statica di veicoli di Forze Armate, Forze di Polizia, Vigili del fuoco e Polizia locale. Le celebrazioni saranno accompognate dall’Istituto Superiore di Studi Musicali “G. Briccialdi” di Terni.

Gli insigniti delle onorificenze

Cavalieridell’Ordine “Al Merito della Repubblica Italiana”