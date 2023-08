Terni, Bandecchi indagato da Procura - Tuttoggi.info

Bandecchi indagato dalla Procura della Repubblica di Terni dopo la tentata aggressione a Cecconi e le minacce ai vigili

Stefano Bandecchi, sindaco di Terni, è indagato dalla Procura della Repubblica di Terni. La notizia è riportata dal Corriere dell’Umbria. Secondo quanto riferito dal qotidiano, Bandecchi è indagato per minacce, oltraggio a pubblico ufficiale e interruzione di pubblico servizio. I fatti del ‘famoso’ consiglio comunale non potevano non attiarare l’attenzione delle autorità competenti, sollecitate anche dall’esposto dei consiglieri di Fratelli d’Italia ai Carabinieri.

Bandecchi indagato

Secondo quanto è stato possibile apprendere, titolari del fasciolo di inchiesta su Bandecchi sono il procuratore capo, Alberto Liguori, e il sostituto Marco Stramaglia. Nei prossimi giorni verranno ascoltate tutte le persone coinvolte nei fatti e il sindaco Bandecchi.