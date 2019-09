Terni, auto contromano su cavalcavia provoca incidente frontale | Uomo in ospedale

share

Un grave incidente si è verificato questa sera in via Alfonsine, nell’ambito del quale è rimasto ferito un uomo, trasferito in ospedale da un equipaggio del 118. Secondo quanto è stato possibile apprendere, un uomo anziano alla guida della sua auto avrebbe imboccato il nuovo cavalcavia contromano, causando un incidente frontale con un altro veicolo che sopraggiungeva nella direzione di marcia opposta. Nella dinamica del sinistro, proprio l’anziano ha riportato le conseguenze più in gravi in seguito all’impatto ed è stato soccorso dai sanitari del 118. Illesa la donna che era alla guida dell’altro mezzo coinvolto nell’incidente.

share

Stampa