Terni, asili nido aperti anche in estate - Tuttoggi.info

Asili nido aperti in estate a Terni. Ecco l'offerta dei nidi della città per ospitare i piccoli anche nel mese di luglio

L’amministrazione comunale per l’anno scolastico in corso ha deciso di offrire ai bambini dai 0 ai 3 anni già iscritti ai Servizi Educativi Comunali la possibilità di frequentare i servizi “Pollicino va in città” e “Nido d’estate 23” nel mese di luglio.

Nello specifico i bambini frequentanti i Centri per bambine e bambini Pollicino e La casa di Alice potranno usufruire del servizio estivo dal 3 al 21 luglio, con le medesime modalità di frequenza dell’intero anno scolastico ovvero dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 13.30 presso La casa di Alice in Via Carrara 9. Il servizio Pollicino, infatti, nel corso di questa estate sarà oggetto di manutenzione, per poter ospitare temporaneamente per l’anno scolastico 23/24 i bambini iscritti al Nido d’Infanzia Girotondo. Quest’ultimo sarà interessato dai lavori di ristrutturazione stanziati grazie ai fondi del PNRR.

Gli asili comunali

I bambini frequentanti i nidi comunali potranno usufruire nel medesimo periodo del servizio “Nido per l’estate 23” presso il Nido Rataplan con orario 7.30-14.30 dove potranno godere di spazi ampi e un vasto giardino sempre alla presenza delle educatrici di riferimento.

“I servizi educativi comunali rivestono una importanza fondamentale nella vita cittadina – dichiara l’assessore alla scuola Viviana Altamura – e offrono un supporto educativo di qualità teso a sostenere i genitori nel complesso compito genitoriale. Con l’offerta estiva si intende venire, inoltre, incontro alla domanda di numerose famiglie che fanno riferimento ai servizi educativi anche ai fini di conciliare i tempi di cura e lavoro che le coinvolgono”.