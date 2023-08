Terni, antenna Vodafone in via Ippocrate si farà - Tuttoggi.info

Antenna Vodafone in via Ippocrate: c'è l'ok dalla conferenza dei servizi decisoria. Rapporto positivo di Arpa. Silenzio-assenso degli altri

A Terni, in via Ippocrate verrà installata una nuova antenna (superiore ai 20 Watt) Vodafone, così come stabilito nella conferenza dei servizi decisoria (gli enti coinvolti direttamente e indirettamente erano ARPA Dip. Territoriale Umbria Sud, Direzione Ambiente Azienda US e Umbria Ufficio Edilizia produttiva del SUAPE): il 10/08/23 è pervenuta la “conferma” del parere già espresso dall’Arpa Dip. Territoriale Umbria Sud nella nota prot. 102078 del 23/06/23 che testualmente recita “parere favorevole alla realizzazione della nuova Stazione Radio Base Vodafone in oggetto Come previsto dalla L.R. n.6/2022, all’art 19 comma 1 “I titolari e i gestori degli impianti radioelettrici legittimati ai sensi dell’articolo 16, entro sei mesi dall’attivazione dell’impianto devono effettuarne la post­attivazione e trasmettere al Comune e alle strutture dell’A.R.P.A. competenti l’asseverazione relativa all’effettiva accensione dell’impianto avente ad oggetto la localizzazione dello stesso, il codice univoco identificativo e la scheda radioelettrica completa di tutte le informazioni relative alle antenne, alle potenze e ai servizi attivati”.

Terni, nuova antenna Vodafone

Con la determina n.2366 del 24/08/2023 si dà “atto della conclusione positiva con prescrizioni e condizioni dei lavori svolti dalla conferenza di Servizi, che sostituisce ad ogni effetto tutti gli

altri atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle amministrazioni e dei gestori di beni

e servizi pubblici interessati. I termini di tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, nullaosta o atti di

assenso comunque denominati acquisiti nell’ambito della Conferenza di Servizi decorrono dalla data

di comunicazione della presente”.