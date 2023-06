Terni, alla Don Milani l’orto creato e curato da alunni e volontari - Tuttoggi.info

A donare piante odorose e vegetali i genitori e il Cesvol

Alunni e volontari insieme per realizzare orti e imparare i segreti di una corretta alimentazione. Il tutto grazie a due progetti che hanno coinvolto la direzione didattica Don Milani, il Cesvol Umbria e l’Ancescao.

Il primo progetto si intitola "Continuità" e rappresenta un ponte tra le scuole dell'infanzia e le primarie della direzione didattica Don Milani. Gli alunni della quarta della primaria di Papigno, insieme alle insegnanti Serena Ministro e Fabiana Mazzitelli, ai volontari del Cesvol e dell'Ancescao, durante il secondo quadrimestre hanno progettato e poi realizzato un orto didattico. I bambini dell'ultimo anno della scuola dell'infanzia di Papigno hanno arricchito quell'orto con gli spaventapasseri e con i più grandi hanno condiviso una giornata di semina e messa a dimora di piante alimentari e aromatiche. In classe la semina di piante odorose che gli alunni hanno fatto crescere in classe.

Poi la messa a dimora nel piccolo orto realizzato grazie al Cesvol, che ha fornito strumenti e delimitato il percorso, e all'opera manuale dei volontari del centro servizi e di ancescao. A donare piante odorose e vegetali i genitori e i volontari. Concluso, con il proseguimento del progetto "Frutta nelle scuole" e l'uscita didattica in un'azienda agricola, anche il progetto "Nutriamoci con gusto".