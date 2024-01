Terni, a dicembre inflazione in lieve rialzo - Tuttoggi.info

Su base annua, l’inflazione maturata a Terni nel 2023 è stata pari a +6%, dato superiore alla media nazionale.

A dicembre l’inflazione, a Terni, si rialza leggermente, attestandosi a +0,9% (+0,8% a novembre).

In questo mese i prodotti alimentari e le bevande analcoliche fanno registrare diversi rincari e in media prezzi saliti del +7,4%. I rincari più consistenti, però, riguardano la frutta e la verdura.

Diminuiscono, invece, le bollette rispetto a dicembre 2022.

Su base annua, l’inflazione maturata a Terni nel 2023 è stata pari a +6%, dato superiore alla media nazionale (+5,7%) ma più basso rispetto al capoluogo di regione. Per Perugia, infatti, l’inflazione media annuale è stata del +6,4%. In termini di rincaro annuo per famiglia media (in euro), da uno studio effettuato sempre in riferimento ai dati Istat, Terni si posiziona al 17esimo posto della classifica, con un incremento della spesa media familiare di 1.378 euro, mentre Perugia entra nella top ten di città più care, con una spesa aggiuntiva annua pari a €1.470 per famiglia.

Clicca qui per il bollettino di dicembre diffuso dai servizi statistici del Comune di Terni.