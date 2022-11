Terni, 16 mesi di lavori e 5,8milioni per la viabilità San Carlo-Spoleto-Collelicino - Tuttoggi

Viabilità, nuova rampa di uscita e un sottopasso per Umbro-Laziale. Anas. Nei prossimi giorni bonifica da ordigni bellici

Al via i lavori che riguardano la realizzazione di due rotatorie: una sulla viabilità locale che, attraverso una nuova rampa di uscita e un sottopasso sulla SS675 ‘Umbro Laziale’, consente il collegamento all’abitato di San Carlo per chi proviene da Spoleto o da Collelicino. Un’altra rotatoria sarà realizza sull’asse principale della strada statale e consentirà di eseguire tutte le altre manovre di immissione e uscita. La durata complessiva dei lavori è di sedici mesi. Nei prossimi giorni saranno avviate le attività preliminari di cantiere come la bonifica da ordigni bellici e allestimento delle aree, che avranno una durata complessiva di circa tre mesi. La cantierizzazione prevede di realizzare prima le parti di infrastruttura che non insistono sulla strada esistente, quindi spostare provvisoriamente su queste il flusso di traffico e completare i lavori contenendo al minimo le interferenze sul traffico.

Ingresso diretto verso San Carlo e Collelicino

“Il nuovo progetto – ha affermato l’Assessore alle Infrastrutture della Regione Umbria, Enrico Melasecche – evidenzia un notevole miglioramento dal punto di vista ambientale rispetto al precedente che prevedeva la realizzazione di una complanare che avrebbe comportato una notevole erosione delle collina. Dopo tanti anni di discussioni finalmente si rende possibile l’ingresso diretto verso San Carlo e Collelicino in totale sicurezza”.