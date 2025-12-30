Ternana, piazza pulita dei Rizzo: torna Diego Foresti - Tuttoggi.info

Continua l’operazione piazza pulita della famiglia Rizzo in casa Ternana. A sorpresa viene reintegrato Diego Foresti (ancora sotto contratto), già punto di riferimento del club rossoverde che era stato ingiustificatamente sollevato dal suo incarico dalla precedente gestione D’Alessandro, circostanza che aveva provocato una vera e propria rivolta dei tifosi e della squadra. “Esaminato il dossier del tesserato Diego Foresti e ritenute non condivisibili le ragioni che hanno spinto la precedente proprietà ad esonerarlo si legge in una nota dell’AU Forti – valutato positivamente il suo profilo professionale e la sua certa indipendenza rispetto a condizionamenti esterni; considerato che è tuttora in organico della Ternana Calcio e che renderlo di nuovo operativo, non importa un costo aggiuntivo per le casse della Società; l’AU Fabio Forti, d’intesa con la Famiglia Rizzo, comunica che a decorrere dal 02.01.2026 il Sig. Diego Foresti rivestirà l’incarico di direttore responsabile area tecnica”. Il reintegro del Direttore getta più di un’ombra sul futuro dell’attuale Dg, Giuseppe Mangiarano, e del Ds Mammarella, che potrebbero salutare presto la Ternana.

Sbloccato calciomercato

“Nell’espletamento dell’incarico dovrà coordinare l’intero settore sportivo del Club, compreso quello giovanile, e condurre in completa sintonia con la proprietà, ed in particolare con il Mister Liverani, cui va ribadita la piena fiducia della Famiglia Rizzo, la prossima campagna acquisti, finalizzata a migliorare tecnicamente la prima squadra – continua la nota – Con l’occasione tiene inoltre a precisare che nella giornata odierna è stata rimossa la determina assunta unilateralmente dell’ex AU, per effetto della quale sarebbe stato inibito al Club il mercato. Ternana Calcio e la Famiglia Rizzo augurano a tutti i tifosi un buon 2026, nella speranza che sia ricco di successi sul campo”.