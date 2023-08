Ternana, parla il presidente Guida "Campionato dignitoso, un sogno essere qui" - Tuttoggi.info

Ternana, incontro tra il presidente Guida e il Questore, Bruno Failla: focus sicurezza: "Massima collaborazione tra le parti"

La nuova proprietà della Ternana Calcio si presenta alla città in occasione del GOS che si è riunito questa mattina, 2 agosto, nella Questura di Terni, alla presenza del Questore, Bruno Failla. Il tema sicurezza, ovviamente, è stato al centro dell’incontro e il Questore ha ribadito che tra le parti “C’è massima collaborazione e intesa per garantire la sicurezza ai cittadini e ai tifosi che si recheranno allo stadio”. “Ognuno agirà scondo le proprie competenze – ha aggiunto il presidente Guida – al momento l’unica criticità è rappresentata da un tornello che verrà spostato. In questa fase – ha proseguito Guida – non pensiamo a un nuovo stadio, c’è stato il closing la settimana scorsa e dobbiamo pensare a cose più urgenti”.

Ternana, Guida “Siamo in ritardo, ma faremo un campionato dignitoso”

A margine dell’incontro, il presidente Guida ha parlato anche dell’aspetto sportivo della Ternana, sottolienando che “Siamo in ritardo, ma grazie al lavoro del nuovo Ds, Stefano Capozucca, allestiremo una squadra in grado di fare un campionato dignitoso, per la maglia rossoverde. Le partite si possono perdere, ma la dignità e la faccia no. La situazione sicurezza è sotto controllo e ringrazio il signor Questore che ha affrontato l’argomento con grande professionalità. Dobbiamo fare il nostro campionato, perché la Ternana ha una tifoseria importante e i giocatori devono essere all’altezza. Facciamo un appello ai tifosi perché il momento non è facile: spero che ci siano vicini. Noi ci metteremo il massimo impegno, la Ternana una storia e una tradizione importante e l’acquisto del club è la realizzazione di un sogno”.

Ferrero non è nei programmi della Ternana

Guida ha anche smentito ufficialmente il possibile ingresso in società dell’ex presidente della Sampdoria, Massimo Ferrero: “Ferrero non fa parte del progetto Ternana, anche per il conflitto di interessi che lo coinvolge e per la reazione non proprio convinta dei tifosi alla notizia di un suo possibile arrivo”.

Questura Terni “Incontro istituzionale importante”

“Il Questore ha sottolineato l’importanza dell’incontro istituzionale odierno, un tavolo di condivisione tra le istituzioni e la società privata, attori che hanno un fine comune e che lavorano sinergicamente per attuarlo – si legge in una nota della Questura di Terni – il Questore Failla ha augurato al Presidente Guida di innamorarsi della città di Terni e dei ternani, proprio come è successo al lui, quando è arrivato in città, ormai più di due anni fa, e pur non avendo legami con il territorio, ha iniziato a conoscere la realtà ternana e stabilire un forte legame di affetto con essa”.

L’impegno della Polizia di Stato

Il Presidente Guida ha ringraziato il Questore per l’invito, non nascondendo la sua emozione per questo primo impegno istituzionale, una nuova esperienza, molto positiva, in cui ha potuto verificare che la situazione della sicurezza nel calcio cittadino è sotto controllo, anche se naturalmente va costantemente monitorata. Il Questore Failla ha ribadito l’impegno della Polizia di Stato di Terni nel mettere in capo tutte quelle strategie mirate per garantire la sicurezza delle manifestazioni e per far sì i cittadini ternani possano fruire dello sport del calcio in sicurezza e in tranquillità.

Prima dei saluti finali, il Questore Failla ha donato al Presidente Guida una riproduzione dell’opera dell’artista ternana Rubinia, realizzata in occasione del 171° anniversario della Polizia di Stato ed una medaglia commemorativa della Questura di Terni.