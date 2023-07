Ternana, Stefano Capozucca è il nuovo Ds - Tuttoggi.info

Ternana, Stefano Capozucca al posto di Luca Leone. Il Ds torna a Terni dopo aver sfiorato la serie A con la Ternana di Agarini

La Ternana Calcio ha scelto il suo Ds: sarà Stefano Capozucca che, in settimana, formalizzerà il suo ingresso nella società rossoverde. Quello di Capozucca è un ritorno, dopo l’esperienza con la Ternana di Agarini che, nel 2003/2004, vide la Ternana protagonista in serie B: i ‘famosi’ 17 punti di vantaggio sulla settima in classifica, patrimonio dilapidato nel girone di ritorno, che costarono la serie A alla squadra allora allenata da Beretta. A Capozucca, successore di Luca Leone, il compito di allestire una rosa adeguata al campionato di serie B che sta per iniziare.