Ternana, Palumbo e Defendi positivi al Covid. Attivati i protocolli - Tuttoggi

Negativi al momento al Covid gli altri giocatori della Ternana calcio. E per la trasferta a Lecce mancherà anche Sorensen

Due giocatori della Ternana, Palumbo e Defendi, positivi al Covid. E le Fere nella prossima partita di campionato (venerdì 26 a Lecce) dovrà fare a meno anche di Sorensen, squalificato.

La notizia della positività al Covid dei due giocatori è stata data dalla stessa società mercoledì mattina: “Nella giornata di ieri a seguito degli abituali controlli Antonio Palumbo e Marino Defendi sono risultati positivi al SARS-Cov-2. La società ha subito attivato il protocollo previsto ed i calciatori, in buona salute, si trovano in isolamento.

Si comunica inoltre che tutto il gruppo squadra è stato testato con esito negativo. Seguirà monitoraggio stretto con tamponi secondo le indicazioni fornite dalle autorità sanitarie competenti che sono state prontamente informate”.

Assenze importanti, insomma, per Lecce – Ternana. Oltre ai due giocatori positivi al Covid, infatti, il giudice sportivo ha fermato per un turno Frederik Sørensen. Il difensore danese salterà la trasferta pugliese per tornare a disposizione nella partita interna con il Crotone.