Ternana, ecco Breda: sarà l'allenatore rossoverde dopo Lucarelli - Tuttoggi.info

Ternana, Breda per il dopo Lucarelli. Il tecnico di Treviso torna a Terni dopo 7 anni e il 'pazzo' derby del Curi: da 2-0 al 2-3 rossoverde

Aggiornamento ore 15.57 – La Ternana Calcio ha diramato un comunicato ufficiale in cui annuncia l’esonero di Cristiano Lucarelli: “La Ternana Calcio comunica di aver sollevato dall’incarico l’allenatore della prima squadra, Cristiano Lucarelli, ed il suo staff. La Società saluta con affetto il tecnico toscano, protagonista del ritorno delle Fere in Serie B, nella stagione dei record, grazie ad una splendida cavalcata che ha proiettato la squadra agli onori delle cronache nazionali e non soltanto. A Cristiano e a tutti i suoi collaboratori vanno il ringraziamento più sincero per l’impegno profuso e l’augurio delle migliori fortune umane e professionali”.

Breda alla Ternana

Una storia di destini incrociati quelli tra Ternana e il tecnico Roberto Breda che sarà il nuovo allenatore rossoverde, dopo l’esonero di Cristiano Lucarelli. Era il 28/09/2015 quando il tecnico di Treviso approdava per la prima volta a Terni, alla 5° giornata di campionato, con un score finale di 52 punti in 37 partite. Ed era il 22/04/2018 quando Breda era seduto sulla panchina del Perugia e al Curi la Ternana da 0-2 vinse per 3 a 2 in uno dei derby più pazzi di sempre.

Breda a Terni, si aspetta la firma con la Ternana

Secondo quanto appreso da TO, il tecnico sarebbe già in città e, proprie in queste ore, sono in fase di definizione i dettagli del contratto che legheranno Breda alla Ternana fino a fine anno, con opzione di rinnovo per un’eventuale salvezza, missione davvero difficile, ma non impossibile.