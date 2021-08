Ternana – Brescia, al Liberati finisce 0 – 2 | Doppietta di Bajic

Ternana - Brescia, doppietta di Bajic nel primo tempo segna la sconfitta in casa delle Fere nella partita d'esordio in serie B

E’ una Ternana che si dà da fare ma che non riesce incidere quella dell’esordio in serie B contro il Brescia. Allo stadio “Libero Liberati” di Terni finisce infatti 0 – 2 (doppietta di Bajic). Si svolge tutto nel primo tempo, nonostante l’impegno delle Fere non viene mai meno.

Ternana – Brescia, il primo tempo

Le Fere ci provano al 21′ con Donnarumma, che però spreca l’occasione di segnare contro la sua ex squadra. I lombardi di mister Pippo Inzaghi si fa più aggressivo con due occasioni, fino al contatto in area Ternana tra Agazzi e Jagiello ed il rigore deciso dall’arbitro a favore del Brescia. A tirare è Bajic che al 29′ del primo tempo va a segno dal dischetto.

Dieci minuti dopo (39′) è ancora Bajic ad andare a segno, portando il risultato di Ternana – Brescia sullo 0 – 2. La squadra di Lucarelli reagisce ma non è sufficiente ed il primo tempo si conclude a favore del team ospite dopo 4 minuti di recupero nei quali il Brescia è vicinissima al terzo gol.

Il secondo tempo

Lotta ma non è mai veramente pericolosa la Ternana contro il Brescia nel secondo tempo. Varie le occasioni per le Fere dopo il cambio di schema in campo deciso da mister Lucarelli. Al 76′ è Palumbo da fuori area a tentare di centrare la rete da fuori area con Joronen che però mette in angolo la palla. Ancora Palumbo ci riprova al 77′. All’83’ il tentativo di andare in rete è di Paghera, parato facilmente dal portiere bresciano. All’84’ è invece il Brescia a tentare la terza conclusione, senza riuscirci.

Il doppio fischio arriva dopo 4 minuti di recupero: la partita finisce 0-2.

Per le Fere, dunque, l’esordio in serie B è amaro dopo la vittoria col Bologna della scorsa settimana in Coppa Italia.

Ternana – Brescia, le formazioni

Ternana: Iannarilli, Defendi (62′ Ghiringhelli), Boben, Kontek, Salzano, Proietti (76′ Mazzocchi), Agazzi, Peralta (57′ Pettinari), Falletti, Furlan (57′ Palumbo), Donnarumma (76′ Paghera). All. Lucarelli.

Brescia: Joronen, Mateju, Cistana, Mangraviti, Pajac, Bertagnoli (80′ Ndoj), Van de Looi, Jagiello (72′ Loreo), Tramoni, Leris (67′ Bisoli), Bajic (80′ Palacio). All. Inzaghi.

(ultimo aggiornamento ore 20)