Ternana-Avellino sotto la lente del Viminale | Preoccupano possibili festeggiamenti tifosi per la serie B - Tuttoggi

La possibile promozione della Ternana in serie B, che potrebbe arrivare direttamente sabato prossimo 3 aprile, preoccupa anche il Viminale.

Con una nota ufficiale il Ministero dell’Interno ha annunciato, come già nei giorni scorsi aveva anticipato il Prefetto, massima attenzione per l’incontro di calcio Ternana-Avellino.

‘Rischio’ festeggiamenti

Visto che in caso di vittoria della Ternana ci sarà la promozione in serie B, il comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica ha valutato come concreto il rischio per gli eventuali festeggiamenti della tifoseria ternana in un momento assai delicato qual è quello attuale caratterizzato dall’emergenza sanitaria ancora in atto e dalla vigenza dei divieti di assembramento e di spostamento.

Controlli intensificati

È stata, così, disposta un’intensificazione dei controlli nelle principali piazze della città ed in prossimità dello stadio comunale. Un’azione di controllo che non dovrà essere disgiunta dal senso di responsabilità diffusa di tutti, nel rispetto di sé e degli altri. Ormai note le regole e i comportamenti fondamentali da osservare: l’uso corretto dei dispositivi di protezione, il distanziamento interpersonale, il divieto di assembramenti e il rispetto delle disposizioni governative che, pur stringenti, sono poste a presidio della tutela della salute collettiva.

Il Prefetto Emilio Dario Sensi

Il prefetto Emilio Dario Sensi, pur comprendendo il grande sacrifico cui sono chiamati i tifosi ternani, “confida, ancora una volta, nel loro grande senso civico e di appartenenza alla comunità, auspicando l’astensione da azioni vietate che possano compromettere gli sforzi finora fatti per il contenimento del contagio in questo territorio”.