Ternana ancora a zero punti, avanti comunque con Lucarelli | Pagelle

La Cremonese, nonostante l'uomo in meno, passa al Liberati con Coda

Sfortuna e disattenzione, la Ternana resta a zero punti in classifica dopo la sconfitta maturata al Liberati, dove la Cremonese, con un uomo in meno per la doppia ammonizione rimediata da Ravanelli, passa con un gol di Coda.

Succede tutto nella ripresa. In avvio Raimondo da una parte e Coda dall’altra impegnano i portieri avversari.

Al 17′ Ravanelli si prende il secondo giallo e viene mandato negli spogliatoi. XXX cerca di riorganizzare i suoi e tre minuti dopo passa con Coda, che di testa riprende una respinta corta.

La Ternana ha l’occasione per pareggiare, ma il tiro di Corrado dopo una deviazione finisce sul legno. E subito dopo è Sarr a dire di no a Mantovani.

Esulta la Cremonese, Ternana ancora al palo. Ma Lucarelli non è in discussione.

Tabellino e pagelle

Ternana – Cremonese 0-1

20′ st Coda (C)

17′ st espulso Ravanelli (C) per doppia ammonizione.

TERNANA: Iannarilli 6, Diakite 6 (21′ st Corrado 6.5), Capuano 5, Mantovani 6.5, Casasola 6.5 (38′ st Distefano sv), Favasuli 6, Labojko 5 (32′ st Pyyhtia sv), Luperini 5 (21′ st Dionisi 5), Celli 5.5, Falletti 6, Favilli 5 (1′ st Raimondo 6). All. Lucarelli 5.

CREMONESE: Sarr 6.5, Ghiglione 6, Ravanelli 4, Lochoshvili 6, Sernicola 6, Pickel 6, Castagnetti 7 (43′ st Bertolacci sv), Abrego 5 (15′ st Collocolo 6), Zanimacchia 6.5 (18′ st Bianchetti 6), Coda 7 (43′ st Tsadjout sv), Vazquez 6. All. Ballardini 6.5.