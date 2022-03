Ternana – Alessandria, formazioni e dove vederla

Le ultime sulla sfida al Liberati (ore 14) tra i le Fere di Lucarelli e i Grigi di Longo

La Ternana cerca contro l’Alessandria 3 punti per mettere un solco importante con il quint’ultimo posto, occupato proprio dai piemontesi, e centrare quindi con tranquillità la permanenza in Serie B.

Per la sfida del Liberati (ore 14) Lucarelli dovrà fare a meno degli squalificati Sorensen, Agazzi e Defendi. Rientra Proietti, che ha scontato la squalifica. Convocati anche Capuano e Pettinari.

L’Alessandria cerca al Liberati punti salvezza, per avvicinarsi alla Spal ed evitare i playout. Longo deve fare a meno dell’ex rossoverde Parodi. I grigi indosseranno una maglia con il simbolo della pace per invocare lo stop della guerra in Ucraina. Maglie da collezione che saranno poi messe in vendita e il ricavato devoluto all’Unicef per aiutare i bambini ucraini colpiti dalla guerra..

Probabili formazioni

Queste le probabili formazioni:

Ternana: Iannarilli, Diakite, Bogdan, Celli, Ghiringhelli, Koutsoupias, Proietti, Palumbo, Martella, Partipilo, Donnarumma. All. Lucarelli.

Alessandria: Pisseri, Di Gennaro, Prestia, Mantovani, Mustacchio, Ba, Milanese, Lunetta, Fabbrini, Corazza, Palombi. All. Longo.

Arbitro Eugenio Abbattista di Molfetta.

(a breve le formazioni ufficiali)

Ternana – Alessandria, dove vederla

La partita Ternana – Alessandria (ore 14) sarà trasmesso in diretta e in esclusiva su DAZN Italia. Per gli abbonati di Sky, la partita sarà a disposizione in streaming tramite il servizio Sky Go anche sui dispositivi mobili come smartphone e tablet, scaricabile gratuitamente sui principali market store e riservata ai titolari di abbonamento. La sfida sarà disponibile alla visione sul canale satellitare DAZN1 per i clienti che hanno aderito all’offerta Sky-DAZN. Gli utenti DAZN abbonati a Sky potranno inoltre seguire la partita in tv attraverso la app disponibile sul decoder Sky Q.