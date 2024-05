Tentato furto nel deposito della Magnifica Parte de Sotto, 2 condanne dopo 10 anni - Tuttoggi.info

Due uomini di Torgiano erano stati sorpresi mentre rubavano ferrame nel deposito della Magnifica Parte de Sotto, ora la sentenza

Con un autocarro dotato anche di gru si erano introdotti nel deposito in uso alla Magnifica Parte de Sotto ed erano pronti a portare via vario materiale ferroso utilizzato per le strutture del Calendimaggio di Assisi. Soltanto l’intervento di un cittadino, che gli aveva chiesto conto di quanto stavano facendo, aveva evitato che il furto fosse effettivamente compiuto. Ora, dopo 10 anni dai fatti, due uomini di Torgiano sono stati condannati dal tribunale di Perugia per tentato furto aggravato in concorso. Ieri il giudice ha emesso la sentenza di primo grado, condannando un 86enne ed un 56enne ad un anno di reclusione e 500 euro di multa ciascuno, oltre al pagamento di onorari ed accessori di legge. La quantificazione del danno nei confronti della Magnifica Parte de Sotto, che si era costituita parte civile con l’avvocato Delfo Berretti, è stata invece demandata al giudice civile.

I fatti erano avvenuti il 9 giugno del 2014: i due uomini, stando a quanto ricostruito, si erano introdotti senza autorizzazione nell’area di deposito del materiale della Magnifica Parte de Sotto con un autocarro di una ditta autorizzata al commercio ed al trasporto di materiale ferroso. Avevano quindi iniziato a caricare ferrame utilizzato per i carri del Calendimaggio ma erano stati fermati da un cittadino che gli aveva chiesto conto di quanto stessero facendo. I due avrebbero addotto giustificazioni vaghe, dicendo di essere stati autorizzati a portare via del materiale per conto di terzi. Era quindi scattata la denuncia da parte del legale rappresentante della Parte de Sotto, fino al rinvio a giudizio ed al processo penale nei confronti dei due uomini, che ieri sono stati condannati.