Tentato furto al depuratore Sii-Asm di Terni - Tuttoggi.info

Tentano il furto al depuratore della Sii, gestito da Asm, di Gabelletta. Allarme e agenti di sicurezza mettono in fuga ladri

La scorsa notte c’è stato un tentativo di furto al depuratore di Gabelletta a Terni: alcuni ignoti si sono introdotti nell’impianto della Sii, gestito da Asm, scardinando due porte e tagliando tre cavi in rame. Il suono dell’allarme e l’intervento degli agenti di sicurezza, hanno messo in fuga i malviventi che sono scappati senza bottino. Il ripristino dell’impianto, che funziona normalmente, è avvenuto in poco tempo grazie all’intervento tempestivo dei tecnici e non sono stati registrati disservizi. Stanotte sul posto si sono recate le forze dell’ordine, alle quali è stata sporta denuncia per effrazione. Avvisata dell’accaduto, come da prassi, anche l’Arpa. Nelle prossime ore verrà fatta la stima dei danni.