L'anziana ha ricevuto la telefonata per chiedere soldi in cambio dell'aiuto al nipote, coinvolto in un incidente stradale

Tentata truffa ai danni di una 87enne a Foligno. Gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato di Foligno, a seguito di chiamata al Numero Unico di Emergenza, sono intervenuti presso un’abitazione della città dove era stata segnalata una donna in difficoltà.

Le urla dall’abitazione

Il richiedente, infatti, aveva informato i poliziotti che, poco prima, aveva sentito delle urla provenire dall’abitazione della vicina – una signora anziana di 87 anni, affetta da problemi di salute – e, preoccupato potesse esserle successo qualcosa, dopo aver allertato la Polizia di Stato, si era subito portato presso il suo domicilio per prestarle soccorso.

La telefonata della truffa

Giunti sul posto, l’87enne ha raccontato agli operatori di essere stata contattata da un utente sconosciuto, il quale – qualificatosi come appartenente alle Forze dell’Ordine – l’aveva informata che il figlio aveva avuto un incidente stradale in cui era rimasto coinvolto un altro veicolo i cui conducenti erano deceduti. L’uomo l’aveva poi informata che il figlio si trovava nei guai e che per evitare il carcere avrebbe dovuto consegnare del denaro ad un avvocato che sarebbe passato a casa sua per ritirare i soldi. La donna, insospettita, aveva chiesto di poter interloquire con il figlio così l’uomo, per convincerla, l’aveva fatta parlare al telefono con un altro ragazzo. L’87enne, però, compreso che si trattava di una truffa, aveva chiuso la chiamata mettendosi a gridare per chiedere aiuto.

Le raccomandazioni

Gli agenti, dopo aver tranquillizzato l’anziana, constatato che non aveva bisogno delle cure dei sanitari, hanno raccolto tutti gli elementi utili per lo sviluppo delle indagini, invitando la vittima a recarsi presso gli uffici del Commissariato per formalizzare la denuncia. Sono tutt’ora in corso gli accertamenti finalizzati all’individuazione degli autori della truffa. A tal proposito si ricorda che la Polizia di Stato è costantemente impegnata in campagne permanenti di prevenzione – attuate in tutta la provincia di Perugia – finalizzate a sensibilizzare le fasce deboli e più vulnerabili in merito alle buone prassi da seguire per contrastare il fenomeno dei furti in abitazione e delle truffe.