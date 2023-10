Tendine bovino per stimolare la guarigione di una spalla, innovativo intervento in Umbria - Tuttoggi.info

Intervento all’ospedale di Narni su un 52enne di Foligno: applicata membrana bioinduttiva per la rigenerazione dei tendini della cuffia dei rotatori della spalla.

Una membrana “bioinduttiva” realizzata a partire da un tendine bovino per stimolare la guarigione di una spalla. È la tecnologia utilizzata per la prima volta in Umbria, all’ospedale di Narni, su un paziente di 52 anni di Foligno. La membrana in questione – per la rigenerazione dei tendini della cuffia dei rotatori della spalla – è stata applicata con tecnica mininvasiva nel reparto di Ortopedia e Traumatologia dell’Ospedale di Narni diretto dal dottor Dino Scaia.

La membrana bioinduttiva è un recente ritrovato tecnologico che stimola la risposta rigenerativa del tendine lesionato. Viene estratta dal tendine d’achille bovino altamente purificato ed agisce come una rete al cui interno favorisce la ricrescita delle cellule tendinee del paziente. Dopo circa 6 mesi la membrana viene completamente riassorbita e lascia depositato un tessuto del tutto simil-tendineo che rinforza e implementa il tendine nativo.

L’innovativo intervento è stato eseguito dal dottor Enrico Sebastiani, in équipe con l’anestesista Carlo Antonelli e gli infermieri Chiara Cicerchia ed Eleonora Gina Caromani.

“La vera problematica delle lesioni della cuffia dei rotatori della spalla consiste nel fatto che i tendini lesionati molto spesso sono notevolmente degenerati e di scarsa qualità – spiega il chirurgo ortopedico Sebastiani -. Per aumentare le possibilità di successo dell’intervento di riparazione si aggiunge un tessuto che non sia solo meccanico ma in grado di rigenerare l’area danneggiata”.

“L’atto chirurgico – prosegue il dottor Sebastiani – viene eseguito in artroscopia, come tutte le riparazioni della cuffia dei rotatori che eseguiamo. A fine procedura si applica questa membrana innovativa con uno strumentario appositamente disegnato. Il decorso post-operatorio e la riabilitazione successiva non vengono influenzati dall’utilizzo della membrana e il percorso di guarigione non subisce ritardi”.

Il professionista ringrazia quindi il personale altamente specializzato della sala operatoria e la direzione strategica aziendale della Usl Umbria 2 “che ci supporta con impegno per permetterci di rimanere all’avanguardia con le tecniche più recenti e innovative”.

“La qualità tendinea del paziente non era ottimale ed un intervento standard di riparazione della cuffia dei rotatori avrebbe avuto alte probabilità di fallimento – aggiunge il direttore del reparto di Ortopedia e Traumatologia, Dino Scaia – per questo era cruciale aggiungere uno stimolo biologico alla rigenerazione tissutale mediante questa membrana bioinduttiva. Sono felice che il nostro reparto – conclude il primario – si confermi all’avanguardia e che sia in grado di dare risposte concrete e di alto livello ai nostri pazienti”.

“Ancora una volta – dichiara il direttore generale dell’Azienda Usl Umbria 2, Massimo De Fino, che si è congratulato con il personale sanitario per l’ottimo lavoro svolto – il reparto di Ortopedia di Narni si conferma apripista per l’innovazione chirurgica affermando, come nei piani della Regione Umbria e della direzione strategica – la propria posizione grazie anche al costante lavoro del reparto di Riabilitazione e la riapertura del reparto di Medicina Interna”.