Telefono e tablet rubati, droga e pinze in tasca: 40enne in manette a Perugia - Tuttoggi.info

Segnalato per la musica alta, ha tentato di scappare. Bloccato e arrestato dall Polizia di Stato

Gli agenti della Polizia di Stato di Perugia, rispondendo a una segnalazione al Numero Unico di Emergenza Europeo, hanno intercettato una situazione tesa in via Mario Angeloni, segnalata come lite in strada.

Arrivati sul luogo, gli agenti hanno identificato un cittadino straniero, nato nel 1984 e con numerosi precedenti di polizia, che stava ascoltando musica ad alto volume nel porticato di un palazzo. Quando l’uomo ha notato la polizia, ha cercato rapidamente di liberarsi di un pacchetto, che successivamente è stato verificato contenere stupefacenti.

Rinvenimento di Oggetti Rubati

Durante la perquisizione, gli agenti hanno poi scoperto altri due pacchetti di stupefacenti, una pinza multiuso, un cellulare e un tablet nascosti tra i suoi vestiti. Le indagini hanno rivelato che lo smartphone e la scheda SIM erano stati rubati. Il tablet, collegato a un nome utente diverso da quello del 40enne, era anch’esso sospettato di essere rubato.

Denuncia e Sequestro dei Beni

Incapace di fornire una spiegazione plausibile per il possesso di questi oggetti, l’uomo è stato così portato alla Questura per ulteriori indagini. Al termine delle procedure standard, l’uomo è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria per possesso di stupefacenti a scopo di spaccio, possesso di strumenti per scasso e ricettazione. Tutto il materiale recuperato è stato sequestrato.