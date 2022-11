Teatro Subasio Spello, apre “La bella stagione”

Gli spettacoli

In tutto, otto spettacoli in programma: l’11 novembre “Grazie della squisita prova”, un interessante confronto tra la compagnia Vetrano/Randisi, maestra del teatro di prosa, con la giovane realtà teatrale Kepler-452; il 25 novembre “L’angelo e la mosca. Commenti sul teatro dei grandi Mistici” di Massimiliano Civica svela insegnamenti profondi dell’arte teatrale con comicità e ironia; il 2 dicembre “House We Left” di Mamimò, Teatro Piccolo Orologio è la conferma della ricerca di talenti e di nuove proposte alla base delle scelte di questo cartellone; il 16 dicembre Gabriele Portoghese, Premio Ubu 2020/2021, porta in scena “Tiresias”,testo del poeta rapper e performer londinese Kate Tempest, un progetto Bluemotion con la regia di Giorgina Pi.Il 5 gennaio Fontemaggiore rinnova il suo repertorio proponendo un concerto: “Oltre i Sogni lungo i Confini” del gruppo folk umbro Il ripostiglio delle Scope animerà le feste di Natale.Il programma prosegue con Francesco Montanari (nella foto), volto noto della televisione, che con “Play House” firma la sua prima regia in collaborazione con Davide Sacco; lo spettacolo è prodotto da Narni Città Teatro e rappresenta un punto d’incontro con la nostra regione. Il 3 febbraio “Cani” della compagnia Michele Bandini/Zoe propone un lavoro che indaga il delicato rapporto tra genitori e figli; il 3 marzo chiude la stagione “C’era una volta in Umbria” di Silvio Impegnoso, uno spettacolo in cui le vicende i una serie di personaggi, ispirati a persone realmente esistenti, si intrecciano in un viaggio che parte da Foligno e che arriva fino in Giappone.

È aperta la campagna abbonamenti a 8 spettacoli o a 4 spettacoli a scelta.