Caparvi racing porta l'Italia in testa al Campionato del mondo di motocross

L'ultima gara a Bucarest e la prestazione

Il team Caparvi Racing, con sede a Colfiorito, è campione del mondo a squadre e terzo classificato assoluto nella categoria 125 grazie a Simone Mancini pilota marchigiano di Cingoli anno 2007 che si è distinto nell’ultima gara di Bucarest.

La storia

“Dopo due settimane travagliate per un batterio all’intestino ho dovuto abbandonare gli allenamenti in Belgio, si parte per il mondiale in Romania con la consapevolezza di non essere al 100% della forma fisica. Arrivati a Bucharest al primo turno di prove, in un salto in aria – racconta il pilota – volo via dalla moto cadendo pesantemente a terra pensando di aver compromesso tutto il week end di gara.

Per mia fortuna non ho riportato lesioni gravi ma solo qualche contusione. Dopo un sabato difficile compromesso dalla caduta arriviamo alla domenica non al 100% pensando di fare una corsa in difesa e invece alla partenza della prima manche mi ritrovo nel gruppo di testa e sfrutto l’occasione per portarmi in seconda posizione e finire la gara secondo. Nella seconda manche le forze erano finite e fisicamente ero stanchissimo per i problemi dei giorni precedenti e sono partito sempre nei primi per poi avere un crollo fisico che mi fa retrocedere in decima posizione, ma a quattro giri alla conclusione sono riuscito a riprendere un po’ di fiato e iniziare una rimonta forsennata per andare ad agguantare il podio, riuscendoci. Grazie a questi risultati ho contribuito alla vittoria del campionato del mondo junior motocross per l’Italia”.

L’emozione

“È stata un emozione enorme che ha ripagato tutti i sacrifici e l’impegno di questi mesi“, afferma con grande commozione Ivan Caparvi team manager del Caparvi racing. “Grazie a tutti quelli che hanno creduto in me e al mio team”.